Власти Венесуэлы осудили новые санкции со стороны США

Правительство Венесуэлы осудило введение новых санкций со стороны США и сочло их направленными против народа и экономической системы. Об этом заявили в МИДе республики в понедельник, 19 марта.

«Эти односторонние санкции, нарушающие устав ООН и самые элементарные нормы международного права, которое определяет отношения между суверенными государствами, представляют собой новую имперскую агрессию, нацеленную на усиление атаки на наш народ», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее в понедельник США запретили своим гражданам и компаниям производить транзакции в венесуэльской криптовалюте петро и внесли в «черный список» четырех представителей экономических кругов латиноамериканской страны.

20 февраля в Венесуэле стартовали продажи собственной криптовалюты под названием El Petro (петро). О том, что страна выпустит 100 млн единиц петро в начале 2018 года, заявил президент Николас Мадуро.

На первом этапе выпуска петро для инвесторов будут доступны только 82,4 млн криптовалюты. Стоимость одного петро приравнена к стоимости барреля венесуэльской нефти. В настоящий момент эта цифра составляет порядка $60. Таким образом, венесуэльский петро — единственная в мире криптовалюта, имеющая реальное обеспечение.