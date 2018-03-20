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Японские инженеры показали способности нового робота-аватара

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Фото: youtube.com
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Японская копания Meltin, занимающаяся разработкой роботов-аватаров, опубликовала видео, на котором запечатлены возможности первого робота MELTANT-α. Ролик размещен на YouTube.

К роботам-аватарам относятся два типа устройств –– удаленно управляемые модели и устройства телеприсутствия.

Новинка от японской компании управляется оператором с помощью двух перчаток и рукояток. Оператор следит за обстановкой вокруг робота через очки виртуальной реальности.

Еще несколько лет назад большинство роботов-аватаров не справлялись с элементарными задачами и падали даже при ходьбе. Однако в 2017 году появились модели, способные делать сальто и подниматься по лестницам.

MELTANT-α продемонстрировал умение брать в руки хрупкие предметы (поднимать яйцо, удерживать игральную карту), что обусловлено датчиками давления в его пальцах. Его руки максимально точно копируют строение человеческой руки, с учетом расположения мышц и сухожилий. Также робот способен удерживать в руках грузы до 4 кг.

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