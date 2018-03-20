Около 12 т опасного мяса кролика завезли в Приморье из Китая

Болезнетворные бактерии обнаружены в 12 т мяса кролика, завезенных из Китая в Приморье. Об этом заявила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области во вторник, 20 марта.

«По результатам исследований, проведенных Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора, в пробе мяса кролика обнаружены опасные патогенные бактерии листерии», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Мясо будет утилизировано, отметили в ведомстве.

16 марта Россельхознадзор заявил о введении временных ограничений на ввоз египетского картофеля с 16 марта из-за обнаруженных в продукте бактерий. Об этом в четверг говорилось в сообщении ведомства.

В частности, как сообщили в Россельхознадзоре, в партии картофеля из Египта были обнаружены возбудители бактериальной гнили. Уточняется, что ограничения будут действовать только на поставки из ряда зон в Египте.