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СМИ сообщили о любовной связи Трампа-младшего с певицей Обри О'Дэй

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Сын президента США Дональд Трамп- младший будучи в браке имел любовные отношения м американской певицей Обри О'Дэй. Об этом сообщает Page six.

По данным издания, Трамп-младший неоднократно хотел развестись со своей женой Ванессой, и планировал уйти от нее к О'Дэй, когда она была беременная уже четвертым ребенком.

При этом источники таблоида утверждают, что брак сына американского лидера был обречен еще до его встречи с певицей в 2011 году.

«Я думаю, что его брак с Ванессой развалился задолго до того, как появилась Обри», ––сказал источник.

По его словам, Трамп-младший буквально «потерял голову» от О'Дэй и обещал ей развестись как можно скорее.

 

look inside my eyes and tell me you see a warrior.

Публикация от Aubrey O'Day (@aubreyoday) 15 Фев 2018 в 3:31 PST

16 марта стало известно, что Ванесса Трамп подала в Верховный суд Манхэттена документы на развод.Супруги были женаты с 2005 года, они воспитывают пятерых детей.

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