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Ученые в Приморье создали золотой шоколад с женьшенем

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке создали шоколад с женьшенем и пищевым золотом. Об этом во вторник, 20 марта, рассказала автор разработки, аспирант департамента пищевых наук и технологий ДВФУ Майя Разгонова.

«Новый шоколад обладает хорошими адаптогенными свойствами, восстанавливает силы, полезен и вкусен», — цитирует ее «РИА Новости».

Экстракция полезных веществ из женьшеня происходит на наноуровне. Для того чтобы подчеркнуть уникальность продукта, в него добавляют пищевое золото.

В январе Nestle создала обновленную версию популярного лакомства Kit-Kat с розовым шоколадом.

Розовые батончики Kit-Kat поступили на прилавки в Южной Корее и Японии. Во II квартале новинку планируют представить на рынке Австралии, а к концу года она появится в Латинской Америке, сообщают в Nestle.

Необычный шоколад приобретает розовый оттенок благодаря какао-бобам особого сорта Ruby. Он характеризуется особыми фруктовыми нотками во вкусе, но при этом не содержит никаких красителей и вкусовых добавок.

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