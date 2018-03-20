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Пушков рассказал о причинах проблем в отношениях между США и Саудовской Аравией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал об истинных причинах проблем в отношениях между США и Саудовской Аравией. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Соответствующее заявление сенатор сделал на фоне обвинений, озвученных представителем администрации США 19 марта. Вашингтон винит Москву в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия и обещания помочь Ирану.

По словам представителя Белого дома, американский лидер Дональд Трамп намерен обсудить с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как «заставить Россию заплатить» за поддержку Сирии и Ирана.

Россия неоднократно отвергала обвинения США в «дестабилизирующей деятельности на Ближнем Востоке».

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