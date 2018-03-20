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Масляков рассказал о чувстве юмора Путина

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Фото: ТАСС/Михаил Климентьев
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Президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал о замечательном чувстве юмора президента РФ Владимира Путина и отметил, что глава государства может появиться на финальной игре КВН в декабре.

1 марта Путин посетил 1/8 финала Высшей лиги КВН, по окончании которой поднялся на сцену и поблагодарил КВНщиков за талант и актуальный юмор.

«Я его не пытал, доволен он или нет. Он человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на всё реагировал. <…> Игра была хорошая, у него было хорошее настроение», –– цитирует «РИА Новости» Маслякова.

Он отметил, что президент также может посетить финал, который пройдет в декабре.

«Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь», –– добавил Масляков.

Мартовский визит Путина на КВН стал восьмым по счету. Последний раз российский лидер посещал игры клуба в ноябре 2016 года.

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