Масляков рассказал о чувстве юмора Путина

Президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал о замечательном чувстве юмора президента РФ Владимира Путина и отметил, что глава государства может появиться на финальной игре КВН в декабре.

1 марта Путин посетил 1/8 финала Высшей лиги КВН, по окончании которой поднялся на сцену и поблагодарил КВНщиков за талант и актуальный юмор.

«Я его не пытал, доволен он или нет. Он человек с замечательным чувством юмора, это мне и КВНщикам тоже известно очень давно. И тут он тоже замечательно на всё реагировал. <…> Игра была хорошая, у него было хорошее настроение», –– цитирует «РИА Новости» Маслякова.

Он отметил, что президент также может посетить финал, который пройдет в декабре.

«Может и на финал прийти. Дожить надо, это декабрь», –– добавил Масляков.

Мартовский визит Путина на КВН стал восьмым по счету. Последний раз российский лидер посещал игры клуба в ноябре 2016 года.