Премьер Испании поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Председатель правительства Испании Мариано Рахой поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

«Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей», - сказано в поздравительной телеграмме.

В телеграмме премьер также отметил готовность испанского правительства углублять двухсторонние отношения.

«Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдете готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами», - приводит агентство «РИА Новости» текст сообщения.

Рахой особо отметил важность сотрудничества для противодействия терроризму или изменению климата.

Также Владимира Путина поздравили с переизбранием генсек Совета Европы, президент Италии, канцлер Германии, лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии и других стран.

Выборы президента РФ прошли 18 февраля. Действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордные 76,68% голосов избирателей при явке в 67,4%.