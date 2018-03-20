Прямой эфир
Сюжет:

Премьер Испании поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

0
Фото: Global Look Press/Zucchi/Euc/Ropi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председатель правительства Испании Мариано Рахой поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Исторический максимум
Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом

«Хочу передать вам мои самые искренние поздравления в связи с переизбранием на российских президентских выборах и пожелать успеха в выполнении ваших обязанностей», - сказано в поздравительной телеграмме.

В телеграмме премьер также отметил готовность испанского правительства углублять двухсторонние отношения.

«Будьте уверены, что в испанском правительстве вы найдете готовность укрепить и продолжить углублять политические, экономические и социально-культурные отношения между двумя нашими странами», - приводит агентство «РИА Новости» текст сообщения.

Рахой особо отметил важность сотрудничества для противодействия терроризму или изменению климата.

Также Владимира Путина поздравили с переизбранием генсек Совета Европы, президент Италии, канцлер Германии, лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Китая, Японии и других стран.

Выборы президента РФ прошли 18 февраля. Действующий глава государства Владимир Путин набрал рекордные 76,68% голосов избирателей при явке в 67,4%. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Результат Путина на президентских выборах стал абсолютным рекордом
Белый дом не удивился победе Путина на выборах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017