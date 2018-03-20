Трамп надеется на помощь Китая и Мексики в борьбе с опиоидами в США

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на сотрудничество с Китаем и Мексикой по вопросам противодействия контрабандному ввозу опиоидов на территорию Соединенных Штатов. Об этом он заявил во время своего выступления, посвященного опиоидному кризису, в штате Нью-Гэмпшир.

«Надо добиться сокращения объемов ввоза в США фентанила и других опиоидов, расширяя сотрудничество по этому вопросу с такими странами, как Китай и Мексика. <…> Я просил Китай и Мексику не посылать наркотики в США», — цитирует Трампа агентство ТАСС.

Глава государства также привел статистику, согласно которой в 2017 году было перехвачено 680 кг фентанила, то есть «в три раза больше, чем в 2016 году». При этом «90% героина ввозится в Америку через южную границу». В связи с этим американский лидер выразил надежду, что строительство стены на границе с Мексикой остановит наркотрафик.

«Мы построим стену, чтобы наркотики не попадали на нашу территорию», — добавил Трамп.

Также президент США выступил за ужесточение правил получения посылок и бандеролей из других стран, так как большое количество опиоидов доставляется в страну через почтовую систему.

Ранее в ходе своей речи Трамп призвал ужесточить наказание для наркоторговцев вплоть до смертной казни.

В январе президент США подписал закон о противодействии незаконному ввозу опиоидов в страну, а осенью 2017 года ввел режим чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения из-за распространения опиатов.