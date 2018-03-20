Трамп добивается проведения саммита стран Персидского залива 

Президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен добиваться проведения саммита стран Персидского залива и поддерживает их единство. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.

По его словам, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива не может достигнуть соглашения по вопросу подхода к Катару, в то время как «единство среди государств залива крайне важно». Представитель администрации добавил, что Вашингтон хочет скорейшего решения проблемы этих стран и выражает обеспокоенность долговременными последствиями конфликта для всего региона.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата.

В феврале американские СМИ сообщили о намерении Трампа провести в марте и апреле 2018 года несколько встреч с арабскими лидерами, чтобы поспособствовать урегулированию кризиса вокруг Катара.