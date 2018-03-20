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Российские паралимпийцы получат соревнования с призами не хуже олимпийских

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Победители альтернативных соревнований для паралимпийцев в Московской области будут награждены денежными вознаграждениями, как призеры Игр.

Как рассказал «Известиям», член Совета Федерации РФ, президент Олимпийского совета Югры Эдуард Исаков, помимо наград для российских паралмпийцев будет создана атмосфера праздника.

«Нужно компенсировать нашим спортсменам, пропустившим Игры в Пхенчхане, потерю такого важного в их жизни события», – заявил Исаков.

Всего во Всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Подмосковье с 20 по 30 марта, примут участие более 300 спортсменов.

При этом у мероприятия будет статус открытых? Хотя никто из зарубежных паралимпийцев не подал свою заявку.

В прошедшей Паралимпиаде в Пхенчхане приняли участие всего 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих из России. Они выступали под нейтральным флагом и поднялись на второе место в медальном зачете.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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