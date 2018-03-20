Более 70 тыс. человек покинули Восточную Гуту во время гумпауз

Более 70 тыс. человек покинули Восточную Гуту во время действия гуманитарных пауз. Только за последние сутки из анклава выбрались свыше 25 тыс. беженцев. Из зон, подконтрольных боевикам, спасаются целыми семьями. Представители Центра по примирению воюющих сторон обеспечили горячим питание более 10 тыс. человек. Российские военные медики оказывают первую помощь у пунктов пропуска. Только за воскресенье, 18 марта, наши военные врачи помогли 113 сирийцам. Обстановка в зонах деэскалации в целом оценивается как стабильная.

Это и другие интересные видео показывает круглосуточный телеканал «Известия». Он доступен не только на сайте, но и в пакетах крупнейших кабельных и спутниковых операторов на территории России. Среди них — «Ростелеком», «Триколор», МТС, «Билайн», «ЭР-Телеком», «Акадо», «Мегафон ТВ» и «Орион-Экспресс». Кроме того, iz.ru можно смотреть в сетях региональных кабельных операторов.