Результат Путина на президентских выборах стал абсолютным рекордом

На прошедших 18 марта выборах президента России действующий глава государства Владимир Путин заручился поддержкой 76,69% избирателей, или 56,4 млн человек.

Таким образом, впервые в истории выборов в Российской Федерации кандидата на пост главы государства поддержало более половины из 108,9 млн россиян, обладающих избирательным правом.

По мнению профессора НИУ ВШЭ Олега Матвейчева, выборы стали «самыми честными и прозрачными» в новейшей истории. А поворотным моментом кампании стало послание Федеральному собранию, в котором российский лидер уделил внимание региональным вопросам и обозначил задачи на ближайшие годы.

Глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский отмечает, что в 2012 году Путин возвращался на пост президента с «понятной программой действий, развития страны и ее укрепления». Она трансформировалась в майские указы, которые в основном были выполнены — от ориентиров по зарплатам в социальной сфере до перевооружения армии.

На результаты нынешнего голосования повлияло и возвращение в состав России Крыма в 2014 году.

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