Прямой эфир
Мир
Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии
Мир
Киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого
Спорт
Российские паралимпийцы получат соревнования с призами не хуже олимпийских
Армия
«Севмаш» рассказал о сроках спуска на воду новейших атомных ракетоносцев
Экономика
Минэкономразвития сократит штат на треть при переезде в «Москва-Сити»
Мир
Депутат бундестага заявил о приверженности крымчан России

Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным

0
Фото: Global Look Press/Hermann Dobler/imagebroker.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Парижа изучают возможность создания к 2020 году системы бесплатного общественного транспорта для всех слоев населения и гостей французской столицы. Об этом заявила мэр города Анн Идальго в понедельник, 19 марта.

«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», — цитирует ее «РИА Новости».

2 марта стало известно, что с сентября 2018 года в Санкт-Петербурге начнется выдача «Единой карты петербуржца» — универсального платежного инструмента, который позволит оплачивать покупки и услуги ЖКХ.

При помощи «Единой карты петербуржца» жители города смогут оплачивать покупки и услуги ЖКХ, кроме этого, ею можно пользоваться в качестве электронного проездного билета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Делегациям и участникам ЧМ-2018 разрешили проезд по выделенным полосам
В загазованных городах ФРГ предложили сделать бесплатным проезд

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017