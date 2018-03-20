Общественный транспорт в Париже к 2020 году может стать бесплатным

Власти Парижа изучают возможность создания к 2020 году системы бесплатного общественного транспорта для всех слоев населения и гостей французской столицы. Об этом заявила мэр города Анн Идальго в понедельник, 19 марта.

«Вопрос бесплатного транспорта является ключевым в области городского передвижения, где автомобили, производящие вредные выбросы, больше не занимают центральное место», — цитирует ее «РИА Новости».

2 марта стало известно, что с сентября 2018 года в Санкт-Петербурге начнется выдача «Единой карты петербуржца» — универсального платежного инструмента, который позволит оплачивать покупки и услуги ЖКХ.

При помощи «Единой карты петербуржца» жители города смогут оплачивать покупки и услуги ЖКХ, кроме этого, ею можно пользоваться в качестве электронного проездного билета.