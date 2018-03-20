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Поправки в УПК не позволят нарушителям ПДД сесть за руль до суда

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением, правил дорожного движения могут запретить садится за руль еще до окончания суда.

Об этом говорится в поправках в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые рекомендует принять комитет Госдумы по госстроительству.

Кроме того, в тексте законопроекта, с которым ознакомились «Известия», говорится о том, что обвиняемые по уголовным делам могут быть ограничены во времени выхода из дома, нахождении в определенных местах и общении с конкретными людьми.

Мнение экспертов разделилось. Одни отмечают, что подобные досудебные ограничения имеют смысл, как показал опыт громких дел. Другие беспокоятся, что суды смогут назначать сразу несколько мер ограничения свободы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нарушителей ПДД не пустят за руль

 

 

 

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