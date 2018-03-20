Поправки в УПК не позволят нарушителям ПДД сесть за руль до суда

Фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением, правил дорожного движения могут запретить садится за руль еще до окончания суда.

Об этом говорится в поправках в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые рекомендует принять комитет Госдумы по госстроительству.

Кроме того, в тексте законопроекта, с которым ознакомились «Известия», говорится о том, что обвиняемые по уголовным делам могут быть ограничены во времени выхода из дома, нахождении в определенных местах и общении с конкретными людьми.

Мнение экспертов разделилось. Одни отмечают, что подобные досудебные ограничения имеют смысл, как показал опыт громких дел. Другие беспокоятся, что суды смогут назначать сразу несколько мер ограничения свободы.

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Нарушителей ПДД не пустят за руль