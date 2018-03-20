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Минобороны будет выплачивать пособия супругам офицеров и контрактников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны начнет выплачивать пособия безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. В первую очередь выплаты коснутся жен военных, проходящих службу в отдаленных гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке.

Как сообщили в ведомстве, в некоторых гарнизонах супруги военных не могут устроиться по профессии и получают статус безработных. В связи с этим был разработан проект, который предусматривает денежные выплаты, равные минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) — 9489 рублей в месяц.

На выплаты могут рассчитывать как жена, так и муж офицера или солдата-контрактника — в Вооруженных силах страны служит свыше 40 тыс. женщин-контрактниц.

Также пособие получат супруги, ухаживающие за больными детьми.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минобороны доплатит женам офицеров за жизнь в отдаленных гарнизонах

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