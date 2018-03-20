Прямой эфир
Мир
Россия и Китай заблокировали заседание СБ ООН по правам человека в Сирии
Мир
Киевляне отказались переименовывать площадь Льва Толстого
Спорт
Российские паралимпийцы получат соревнования с призами не хуже олимпийских
Армия
«Севмаш» рассказал о сроках спуска на воду новейших атомных ракетоносцев
Экономика
Минэкономразвития сократит штат на треть при переезде в «Москва-Сити»
Мир
Депутат бундестага заявил о приверженности крымчан России

Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В расписании администрации президента США Дональда Трампа отсутствует поздравительный звонок президенту Владимиру Путину. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, официальный представитель Белого дома США Хоган Гидли.

«Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем отвечать, если Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также ищем новые возможности для совместной работы в тех областях, где наши интересы совпадают», — цитирует его «Газета.ру».

При этом он добавил, что в США не удивлены результатом выборов в России.

19 марта стало известно, что по результатам обработки 99,94% бюллетеней Путин одержал победу на выборах, состоявшихся 18 марта: за него отдали голоса около 77% избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп указал на отсутствие оснований для начала расследования по России
Адвокат Трампа призвал ФБР закрыть «российское дело»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017