Трамп отказался поздравлять Путина с победой на выборах

В расписании администрации президента США Дональда Трампа отсутствует поздравительный звонок президенту Владимиру Путину. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, официальный представитель Белого дома США Хоган Гидли.

«Мы будем работать над развитием отношений с Россией и будем отвечать, если Россия будет угрожать нашим интересам, но мы также ищем новые возможности для совместной работы в тех областях, где наши интересы совпадают», — цитирует его «Газета.ру».

При этом он добавил, что в США не удивлены результатом выборов в России.

19 марта стало известно, что по результатам обработки 99,94% бюллетеней Путин одержал победу на выборах, состоявшихся 18 марта: за него отдали голоса около 77% избирателей.