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США обвиняют РФ в подрыве отношений Вашингтона с Эр-Риядом с помощью поставок оружия

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США обвиняют РФ в подрыве отношений между США и Саудовской Аравией с помощью поставок оружия и обещанию помощи Ирану. Об этом заявил в понедельник, 19 марта, высокопоставленный представитель администрации США.

«Они (Россия) заблокировали резолюцию СБ ООН, которая бы привлекла иранский режим к ответственности за программу баллистических ракет. В то же время они обратились к саудовцам и предложили им развитые системы ПВО», – цитирует его «РИА Новости».

Тегеран также получил от России обещание поставок новых моделей танков и военные самолеты.

Генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил в декабре прошлого года о продолжающихся предконтрактных переговорах между Москвой и Эр-Риядом.

С-400 — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан Научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерации в 2007 году.

23 января глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия ведет переговоры о возможности продажи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 ряду государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

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