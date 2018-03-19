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Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан, находящихся в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 19 марта.

«Призвать в 2018 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных силах …, в органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», – цитирует RT текст указа.

Отмечается, что данный документ принимается ежегодно и на сборы призываются специалисты тех военных профессий, которые нужны в настоящий момент, для переобучения или повышения квалификации. Обычно их не более пяти тыс. человек в общей сложности.

13 февраля портал iz.ru рассказал, что российская армия начала полномасштабное формирование мобилизационного резерва. Солдаты и офицеры запаса, заключившие с Минобороны контракт, должны будут каждый месяц посещать специальные занятия и ежегодно проходить военные сборы. Взамен государство гарантирует им ежемесячные выплаты и ряд компенсаций. В случае объявления особого периода резервистами доукомплектуют существующие части, их также используют для формирования новых. Военные эксперты считают, что реформа укрепит обороноспособность страны.

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