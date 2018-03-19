Взятая в заложники женщина в консульстве Мали в Барселоне освобождена

Женщина, ранее взятая в заложники в консульстве Мали в испанской Барселоне, освобождена. Об этом сообщает полиция Каталонии в Twitter-аккаунте.

«Женщина, взятая в заложники в консульстве Мали в Барселоне, освобождена. Мужчина, который ее удерживал, задержан», — сказано в сообщении.

Liberada en Barcelona la mujer que estaba retenida desde las 15.00h en el consulado de Mali. El responsable de los hechos ha sido detenido en un dispositivo conjunto con @policia pic.twitter.com/OWuXyGYFEP — Mossos (@mossos) 19 марта 2018 г.

Как сообщает агентство ТАСС, женщина находится «в целости и сохранности».

Малиец захватил женщину в заложники примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Злоумышленник требовал урегулирования своей административной ситуации.

По предварительным данным, мужчина не был вооружен, в заложники была взята жена почетного консула Мали в Барселоне.