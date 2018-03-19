Визит Лаврова во Вьетнам состоится 22–23 марта

Визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова перенесен на 22–23 марта из-за изменений в графике дипломата. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее визит главы МИДа должен был состояться 19–20 марта.

«В связи с изменениями в графике министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова его рабочий визит в Социалистическую Республику Вьетнам перенесен на 22–23 марта», — указано в сообщении.

Согласно новому графику, глава российской дипломатии 23 марта проведет переговоры с заместителем премьер-министра правительства, министром иностранных дел СРВ Фам Бинь Минем. В ходе встречи представители двух стран обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки дня и обменяются мнениями по международным и региональным проблемам.

Ранее власти Вьетнама поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах главы государства.