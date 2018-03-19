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За последние три недели обстрелов Дамаска не зафиксировано

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Фото: Global Look Prees/Hasan Kirmizitas Dha
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Впервые за последние три недели в Дамаске не было зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов. Об этом сообщил начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Впервые за последние три недели не зафиксировано ни одного случая обстрела жилых кварталов Дамаска и его пригородов. Несмотря на временное затишье в столице, ситуация в Восточной Гуте остается напряженной», — цитирует Евтушенко ТАСС.

Несмотря на установленный на всей территории страны режим прекращения боевых действий, за сутки совместный российско-иранско-турецкий Координационный центр неоднократно фиксировал нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа. В частности, сообщается о восьми нарушениях в зоне деэскалации «Идлиб» и шести — в «Южной зоне».

С начала гуманитарной операции в Сирии, объявленной 27 февраля, из Восточной Гуты были выведены более 79 тыс. человек, большинство из которых — дети. На данный момент под контролем центра в регионе введена 21-я гуманитарная пауза.

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