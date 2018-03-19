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Котельная в Заозерске прекратила работу из-за некачественного топлива

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Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области ежедневно контролирует ситуацию в котельной № 53 Заозерска, где 18 марта из-за низкого качества топлива остановились оба котла. К решению проблемы подключились сотрудники АО «Мурманэнергосбыт».

Для подъема температуры подачи теплоносителя и восстановления температурного режима запущены три котла. В настоящее время котельная обеспечена топливом в среднем на 15 дней, передает ИА «Би-порт». Ранее жители Заозерска несколько раз оставались без водоснабжения. Проверка прокуратуры установила, что нормативный запас топлива не был обеспечен. Более того, допускалось наличие остатка мазута менее неснижаемого запаса. 

Как сообщал портал iz.ru, Следственный комитет проводит проверку после хлопка газа в котельной в подмосковном Орехово-Зуеве. ЧП произошло утром 13 марта в котельной дома № 5 по Центральному бульвару. В результате хлопка газа внутри котла произошло повреждение его кирпичной оболочки, но возгорание не последовало. Теплоснабжение потребителей также нарушено не было. В результате инцидента пострадали два человека.

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