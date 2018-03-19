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Бездомным в Петрозаводске окажут медицинскую помощь

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В Петрозаводске 22 марта пройдет очередная общегородская акция для бездомных граждан «Экстренная помощь». Мероприятия будут проводиться на базе отделения временного пребывания лиц без определенного места жительства муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Истоки». 

В этот день люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, смогут пройти флюорографическое обследование, сделать бесплатные прививки против инфекционных заболеваний, получить консультации врача-терапевта, юриста и психолога. Всех бездомных ждет бесплатное горячее питание и вещевая гуманитарная помощь, пишет ИА «Карелinform».

Как ранее сообщал портал iz.ru, группа муниципальных депутатов французского региона Иль-де-Франс провела ночь на улицах Парижа. Представители муниципалитетов потребовали увеличить размеры помощи бездомным. В манифестации приняли участие три десятка парламентариев. Они заночевали в спальных мешках недалеко от вокзала Аустерлиц на востоке столицы.

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