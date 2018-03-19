Электросети в Симферополе могут перенести под землю

Чиновники Симферополя рассмотрят возможность переноса высоковольтных сетей под землю. Поручение подготовить документацию дал глава администрации города Игорь Лукашев.

Как передает «Крыминформ», решение связано с катастрофической нехваткой на территории столицы региона земельных участков для размещения объектов социальной и городской инфраструктуры. По словам Лукашева, перспективным направлением может стать именно перенос высоковольтных сетей под землю, в связи с чем сократится охранная зона и освободятся значительные площади.

Напомним, власти Симферополя направят 43,6 млн рублей на благоустройство скверов и парков, а также ликвидацию стихийных свалок. Также в рамках программы «Формирование современной городской среды» будет выделено 15,7 млн рублей на приобретение детских площадок.