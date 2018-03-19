Партию жидкого героина под видом меда изъяли в Бишкеке

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Киргизии вскрыла устойчивый канал поставки жидкого героина в Канаду, сообщает МВД республики.

Вещество афганского производства под названием «Слезы Аллаха» перевозили на грузовиках под видом сока, а потом расфасовывали в пластиковые тюбики под видом натурального киргизского меда. Далее наркотики отправлялись самолетом в Торонто.

В составе транснациональной группировки были граждане Афганистана, Таджикистана, Киргизии и Канады. Удалось задержать несколько членов банды.

В ходе оперативных мероприятий в одной из квартир Бишкека также обнаружили восемь двухлитровых пластиковых бутылок из-под натурального сока Juicy с густой жидкостью темно-коричневого цвета со специфическим запахом. Кроме того, изъяли пустые пластиковые тюбики с надписью «Кыргызстан балы», с рисунками в виде пчел и ромашек и специальный электрический утюг для склеивания тюбиков.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее портал iz.ru узнал, что российские ученые проводят испытания вакцины, блокирующей формирование зависимости от героина и морфина. При ее использовании в организме образуются антитела, блокирующие действие опиатов.