Массовые проверки пройдут на шоссе Санкт-Петербург — Невель

Госавтоинспекция информирует о проведении массовой проверки водителей транспортных средств, которая пройдет 21 марта на 282-м км шоссе Санкт-Петербург — Невель.

Время проведения мероприятий — с 17:30 до 19:30. Как передает «Псковская лента новостей», особое внимание будет уделено соблюдению правил перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Как писал портал iz.ru, в Брянской области отмечается резкий рост количества аварий с участием общественного транспорта, Госавтоинспекция намерена усилить за ним контроль. За январь и февраль 2018 года зафиксировано 13 аварий с участием автобусов, это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.