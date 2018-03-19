Группировка капитанов речных судов осуждена в Омской области

В Омской области предстали перед судом механик-шкипер и восемь капитанов речных судов, обвиненных в хищении чужого имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере. Участники группировки приговорены к различным срокам лишения свободы условно с испытательным сроком.

С июня по август 2016 года фигуранты присвоили дизельное топливо, принадлежащее ОАО «Иртышское пароходство». Сумма ущерба превышает 1,2 млн рублей, передает ИА «Город55». Подсудимые вносили заведомо ложные сведения в документы при выдаче топлива на «Бункербазе-53». Дизель продавали, а вырученные деньги делили между участниками группы.

Как писал портал iz.ru, омские полицейские проводят проверку по факту хищения оборудования с корабля. Пропажу лодочного мотора, навигационной радиолокационной станции, блоков системы ГЛОНАСС и бинокля обнаружил капитан судна. Корабль стоит на мели в затоне на Иртыше по улице Электрификаторов с 2014 года. Воры проникли в трюм, взломав оконную решетку.