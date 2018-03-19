Заседание Минобрнауки по новому стандарту изучения литературы в школе перенесли

Заседание совета по стандартам было перенесено. Такое решение приняло Минобрнауки России, передает ТАСС. На встрече планировалось принять новые образовательные стандарты по литературе.

«ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) будет вынесен на Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минобрнауки России, заседание которого перенесено на ближайшее время по просьбе отдельных членов совета (должно было состояться в понедельник. — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении ведомства.

Если новый образовательный стандарт утвердят, соответствующий приказ министерства будет направлен в Минюст России.

В Минобрнауки объяснили, что проект ФГОС должен обеспечить «не номинальное, а реальное единое образовательное пространство.

Ранее на сайте Гильдии словесников появилось открытое письмо, которое подписали около 300 учителей литературы, преподавателей вузов и методистов. По их мнению, новый стандарт программы по литературе, разрабатываемый министерством, перегружен произведениями. В новую программу вошло 235 произведений за пять лет обучения, что может привести поверхностному изучению литературы, отмечают в гильдии.

Ранее в Минобрнауки РФ сообщили, что закрытие Британского совета в России не коснется других совместных с Великобританией образовательных программ.