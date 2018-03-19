Флойд Мэйвезер подал документы на получение лицензии MMA. Титулованный боксер готовится к новой встрече с Конором Макгрегором. Чемпион мира уже начал тренировки по смешанным единоборствам.

В августе Конор и Флойд провели бой по правилам бокса. Победа осталась за Мэйвезером, после чего Макгрегор предложил сопернику реванш.

Боксер заинтересовался предложением и готов заключить выгодный контракт. Флойд Мэйвезер уверен, что сможет провести несколько боев. Спортсмен намекает в соцсетях, что может подписаться на промоушн UFC.

На тренировки перед выходом в октагон у Мэйвезера уйдет шесть месяцев. Прошлый бой Конора и Флойда стал самым дорогим в истории бокса.

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