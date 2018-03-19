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Пушков высмеял идею Климкина о введении ЕС санкций против Шредера

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Призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к Евросоюзу о введении санкций против бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера высмеял председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор назвал идею Климкина «смешной», об этом Пушков написал в Twitter.

«Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера. Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно», — написал он, передает телеканал «360».

Ранее Климкин обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых принимает участие Россия.

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