Пушков высмеял идею Климкина о введении ЕС санкций против Шредера

Призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина к Евросоюзу о введении санкций против бывшего федерального канцлера ФРГ Герхарда Шредера высмеял председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор назвал идею Климкина «смешной», об этом Пушков написал в Twitter.

Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера. Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 19, 2018

«Глава МИД Украины требует от ЕС ввести санкции против Шредера. Но это столь же вероятно, сколь избрание Климкина главой Еврокомиссии. Смешно», — написал он, передает телеканал «360».

Ранее Климкин обратился к Евросоюзу с призывом ввести санкции в отношении экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых принимает участие Россия.