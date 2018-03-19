Умер прославившийся в Сети рыжий кот-пианист

Умер кот Бенто, который стал героем знаменитого мема Keyboard Cat (кот-пианист). О смерти животного сообщил его хозяин Чарли Шмидт. Питомцу было девять лет.

Бенто стал звездой в 2009 году, после того как его одели в рубашку и посадили за синтезатор, управляя его лапами под музыку. Сейчас на YouTube-канал кота и страницу в Facebook подписано около миллиона человек.

Ранее сообщалось, что пользователи соцсетей начали активно распространять фото рыжего кота, который остался без обеда из-за наглого опоссума. Шокированный питомец пытался позвать хозяина, но так и не дождался помощи.