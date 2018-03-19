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Конюхов хочет покорить Марианскую впадину на российском батискафе

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Легендарный российский путешественник Федор Конюхов намерен опуститься на дно Марианской впадины на батискафе, который для него попытается построить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Об этом рассказал глава экспедиционного штаба исследователя Сергей Сергеев, сообщает «РИА Новости».

Глубина Марианской впадины составляет почти 11 км. Ее впервые покорили в 1960 году швейцарец Жак Пикар и американец Дон Уолш в батискафе Trieste: они достигли ее самой глубоководной точки — Бездны Челленджера. В 2012 году их успех повторил режиссер Джеймс Кэмерон.

Путешественник уже побывал на Северном и Южном полюсах и на Эвересте. Он также совершил кругосветное путешествие на воздушном шаре за 11 дней и четыре кругосветных плавания. 

Ранее стало известно, что режиссер Федор Бондарчук снимет фильм «Повелитель ветра», посвященный жизни Федора Конюхова.

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