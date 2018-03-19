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Чемпионы России по сборке кубика Рубика поедут на финал в США

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Фото: пресс-служба чемпионата
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Названы имена победителей российского этапа чемпионата мира по скоростной сборке кубика Рубика. Он состоялся в минувшие выходные в Москве.

Соревнования проходили в трех дисциплинах: «Спидкубинг» (сборка на скорость), «Одной рукой» и «Рескрамбл», для победы в которой игрок должен быстрее всех повторить определенную сборку кубика. В дисциплине «Спидкубинг» отдельно был открыт женский зачет.

В номинации «Спидкубинг» победил 19-летний Дмитрий Добряков из Санкт-Петербурга, сумевший собрать кубик Рубика за 7,962 с. В женском зачете этой дисциплины сильнейшей стала москвичка Ирина Дробитько, которая справилась с головоломкой за 10,225 с. Одной рукой быстрее всех кубик собрал 16-летний Андрей Че из Москвы (12,943 с), а в дисциплине «Рескрамбл» победил Дмитрий Анискин из Москвы с результатом 30,128 с.

Сильнейшие спидкуберы страны представят Россию на международном финале чемпионата мира Red Bull Rubik's Cube, который в сентябре пройдет в Бостоне. В этом году он состоится впервые, в нем примут участие игроки из более чем 15 стран, включая Россию.

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