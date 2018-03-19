Правила участия в конкурсе Зимний Art Briz

Условия проведения конкурса «Зимний ART Briz»

(далее - «Конкурс»)

1. Организатор Конкурса. Цели проведения Конкурса.

1.1. Организатором Конкурса является ООО «МИЦ Известия» (далее – «Организатор»)

1.2. Адрес места нахождения (юридический адрес) Организатора: 119034 г.Москва Пречистинская наб. дом 13 строение 1

Адрес страницы Конкурса в информационной сети Интернет: официальная группа «iz.ru» в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/izvestia (далее - «Социальная сеть»).

Сайт «iz.ru» на странице сети интернет, расположенной по адресу http://iz.ru/brizpravila (далее – «Сайт»)

2. Срок проведения Конкурса.

2.1. Срок проведения Конкурса с 4 декабря 2017 года по 28 февраля 2018 года включительно.

Победители определяются в течение всего времени проведения конкурса и объявляются в Социальной сети.

Призы вручаются после объявления победителей в официальной группе в Социальной сети не позднее 28 февраля 2018 года.

2.2. Изменение сроков проведения Конкурса возможно по усмотрению Организатора с информированием о таких изменениях на странице Сайта и в Социальной сети.

2.3. Сроки, указанные в настоящих Условиях, истекают в 00.00 минут последнего дня конкурса.

3. Участники Конкурса.

3.1. В Конкурсе могут принять участие только граждане Российской Федерации, в возрасте:

– до 18 (восемнадцати) лет с согласия законных представителей, не лишенных в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях;

– от 18 (восемнадцати) лет, не лишенные в установленном законодательством порядке дееспособности, не ограниченные в дееспособности, не отбывающие наказание в исправительных учреждениях (далее совместно именуемые – «Участники»).

3.2. К участию в Конкурсе не допускаются сотрудники Организатора, представители и члены семей сотрудников и представителей Организатора, сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей и сотрудники иных юридических лиц, участвующих в подготовке и проведении Конкурса.

4. Правила Конкурса.

4.1. В период с 4 декабря 2017 года по 28 февраля 2017 года Организатором на страницах в группе Социальной сети, будут размещены посты с вопросом/ребусом/загадкой.

4.2. Участники конкурса присылают ответы в сообщения группы Социальной сети.

5. Определение обладателей призов Конкурса.

5.1.Победитель Конкурса определяется в течении одного – пяти дней (но не позднее пятого дня) после публикации задания в Социальной сети в порядке, предусмотренном Разделом 5 настоящих Условий.

5.2. Победителем становятся первый и последний Участники, правильно ответившие на вопросы/ребусы/загадки.

5.3. Объявление Победителя производится в сообществе в Социальной сети сразу же после определения Победителя.

5.4. Один и тот же Участник может быть признан одни раз Победителем в течении одного календарного месяца. В случае, победы Участником, уже становившимся Победителем в течении данного календарного месяца, Победителем признается следующий правильно ответивший Участник.

6. Наименование и количество призов Конкурса.

Мероприятие определяется Организатором Конкурса.

Перечень мероприятий может быть изменен по усмотрению Организатора.

6.2. Призом для Победителей Конкурса, является билет/приглашение на 2 лица.

6.3. Для получения Приза его обладатель обязан в течение 01 (Одного) рабочего дня, после отправления Организатором уведомления об объявлении его Победителем, подтвердить свое согласие на получение Приза, подтвердив свои личные данные, на электронный адрес artbriz@iz.ru. В случае не предоставления Участником в указанный Организатором срок своих личных данных, Организатор вправе отказать Участнику в предоставлении Приза и назначить Победителем следующего по очереди Участника.

6.4. Участник уведомляется об объявлении его Победителем Конкурса путем сообщения на его личную почту/личного сообщения в социальной сети.

6.5. Для Участников до 18 лет получение приза осуществляется с согласия его законного представителя.

6.6. Выплата денежного эквивалента Приза и обмен на другие призы не производится.

6.7.О порядке, месте и времени получения приза Организатор сообщает победителю путем сообщения на его личную почту/личного сообщения в социальной сети.

6.8. С момента получения Приза Участник несет ответственность за уплату всех применимых налогов, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Права и обязанности Участника Конкурса.

7.1. Участник имеет право на получение информации о Конкурсе в объеме и порядке, указанном в настоящих Условиях.

7.2. Участник имеет право на получение в соответствии с настоящими Условиями Призов в случаях, указанных в п. 5 настоящих Условиях.

7.3. Участник обязан до участия в Конкурсе внимательно ознакомиться с текстом настоящих Условий Конкурса.

7.4. Участник обязан соблюдать настоящие Условия Конкурса.

7.5. Участник/его законный представитель обязан самостоятельно нести расходы, связанные с участием в Конкурсе (почтовые расходы, телефонные переговоры, поездка на мероприятие и т.д.).

7.6. Информация, предоставляемая Участником Организатору в соответствии с настоящими Условиями, должна быть достоверной.

7.7.Участник несет ответственность за:

- нарушение настоящих Условий Конкурса;

- предоставление недостоверных и/или неполных сведений в процессе проведения Конкурса;

- за нарушение прав на объекты интеллектуальной деятельности и иные нарушения, содержащиеся в предоставленных им работах.

8. Права и обязанности Организатора.

8.1. Организатор обязан провести Конкурс, а также обеспечить обязательное вручение Приза в соответствии с настоящими Условиями и в порядке, о котором договаривается с Победителем по почте или с помощью сообщений в Социальной сети.

8.2. Организатор имеет право изменять и дополнять Условия Конкурса по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на Сайте.

8.3. Организатор не несет ответственности за невозможность осуществления связи с Участником объявленным Победителем, по причине указания им неверных или неактуальных личных данных, ненадлежащей работы почтовых и курьерских служб, сетей и средств связи.

8.4. Организатор не несет ответственности и обязательств, касающихся качества Приза.

9. Прочие положения.

9.1. Принимая участие в Конкурсе, Участник:

- подтверждает, что он ознакомлен и согласен/что ознакомлен и согласен законный представитель с настоящими Условиями Конкурса;

- подтверждает, что дает свое согласие/ подтверждает согласие его законного представителя на получение на адрес электронной почты рекламной и иной информации в виде информационной рассылки Сайта.

- дает свое согласие на использование Организатором, в том числе в рекламных целях в любых средствах массовой информации, предоставленной им информации, включая его персональные данные (фамилия, имя, регион проживания), сведений о Призе без получения предварительного согласия Участника и уведомления Организатором, а также без выплаты какого-либо вознаграждения.

9.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, а также результаты проведения Конкурса считаются окончательными и распространяются на всех Участников Конкурса.