Массовый парад в национальных костюмах пройдет в Башкирии

Праздник национального костюма состоится в Уфе. Жителей Башкирии приглашают принять участие в шествии 9 июня. На костюмированном марш-параде в рамках Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии» будет представлено около 100 народностей.

Условия участия будут опубликованы в ближайшее время на официальном сайте фестиваля, а также на сайте Дома дружбы народов республики, передает ИА «Башинформ».

Как писал портал iz.ru, ученица школы Сыктывкара Елизавета Афанасьева запатентовала свое изобретение «Школьная форма для девочки». При создании она сравнивала народные костюмы, в которых ходили жители разных районов республики, а потом создала свой образец. Форма состоит из сарафана, гольфов, рубашки и фартука.