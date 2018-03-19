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Промышленность Нижегородской области получит 200 млн рублей

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На реализацию программы «Развитие промышленности Нижегородской области» из облбюджета дополнительно выделят 200 млн рублей. Средства пойдут на субсидии предприятиям для возмещения части процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных проектов. 

Объем внебюджетных инвестиций в предприятия составит около 1 млрд рублей, передает ИА «НьюсНН». В рамках дополнительного финансирования планируется выполнить часть работ по созданию государственного индустриального парка. Для этого выделен участок «Промышленная зона восточнее «ДПО Пластик». 

Ранее Минэкономразвития констатировало ускорение роста ВВП страны по сравнению с темпами того же периода прошлого года. «В январе рост российской экономики ускорился до 2% год к году (1,4% год к году в декабре, 1,2% год к году в IV квартале 2017 года)», — отмечается в обзоре «Картина экономики. Март», который подготовило ведомство. Улучшение динамики связано в первую очередь с восстановлением промышленного производства. 

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