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Руководство Вьетнама поздравило Путина с победой на выборах в России

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Власти Вьетнама поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах и переизбранием на пост главы государства. Об этом пишет вьетнамское информационное агентство ВИА.

«По случаю избрания Владимира Путина президентом Российской Федерации генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонг направил ему поздравительную телеграмму», — приводит ТАСС выдержку из сообщения.

По результатам обработки 99,94% бюллетеней на выборах президента России абсолютное большинство голосов (76,68%) получил действующий глава государства Владимир Путин. С переизбранием российского лидера уже поздравили премьер Индии Нарендра Моди, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, глава Абхазии Рауль Хаджимба, лидер КНР Си Цзиньпин, президент Сирии Башар Асад и президент Франции Эммануэль Макрон.

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