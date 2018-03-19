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Грудинин назвал условие выполнения спора «на усы» с Дудем

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Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин назвал дополнительное условие, при котором он сдержит свое слово и сбреет усы, как и было оговорено в его пари с журналистом Юрием Дудем.

Сам предмет спора заключается в следующем: если Грудинин наберет меньше 15% на выборах, то сбреет усы, а если больше — то побреется налысо Дудь. «Сделка» была заключена еще в начале февраля 2018 года в ходе интервью, которое опубликовано на YouTube-канале журналиста.

По итогам обработки 99,94% бюллетеней за Грудинина отдали свой голос с 11,8% избирателей. В связи с этим Дудь в своем Instagram выложил фото бритвенного станка, напомнив таким образом кандидату о проигранном споре.

«Как только он (Дудь) на камеру скажет, что он считает эти выборы честными… то я сразу при нем побреюсь», — приводит условие Грудинина издание «Газета. ру».

Вместе с тем кандидат от КПРФ признал победу действующего президента Владимира Путина на выборах главы государства, который набрал 76,68% голосов.

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