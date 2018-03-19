Генпрокуратура не выявила серьезных нарушений на выборах главы РФ

Генпрокуратура РФ не выявила нарушений, ставящих под сомнение результаты голосования на президентских выборах. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, 18 марта надзорные органы получили около 100 обращений по вопросам информационного обеспечения выборов, составления списков избирателей и незаконной агитации. Большая их часть была направлена для проверки в избирательные комиссии и органы внутренних дел.

«Указанные нарушения законодательства не оказали влияния на результаты выборов президента Российской Федерации», — цитирует Александра Куренного «Интерфакс».

По итогам обработки 99,94% бюллетеней победил президент России Владимир Путин, набрав 76,68% голосов избирателей. Как отметила председатель Центризбиркома Элла Памфилова, в ходе голосования не было выявлено серьезных нарушений. Кроме того, эффективными и открытыми признали выборы наблюдатели ОБСЕ.