Продавщица из Югры похитила колбасы на 1 млн рублей

Продавщица одного из магазинов мясных продуктов в Нижневартовске в течение года похитила колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тыс. рублей, сообщает МВД по ХМАО-Югре.

По данным правоохранителей, женщина вносила изменения и предоставляла фиктивные данные в специальную программу, где меняла сведения о наименовании, количестве, весе и цене реализуемой колбасы. В результате образовалась недостача.

Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Мера пресечения, избранная аферистке — обязательство о явке. В ходе расследования продавец уже возместила 400 тыс. потерпевшему лицу.

Ранее сообщалось, что во Франции судят банду молдаван за кражу 250 роскошных велосипедов. Преступления совершались с 2014 по 2015 год.