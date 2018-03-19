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Более 150 автолюбителей обратились за помощью в Ростове-на-Дону

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Более 150 автолюбителей обратились к спасателям за помощью на дорогах в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по региону.

За прошедшие сутки более 150 человек вынуждены были обратиться за помощью к спасателям в связи с плохими погодными условиями. Сотрудники спасательной службы помогали отбуксировать автомобили, отогреть их и запустить, сообщает RostovGazeta.

Помимо этого, спасатели осуществляли доставку питьевой воды для пассажиров междугородных автобусов, которых застала непогода.

Ранее в связи с обрушившимися на Ростов снегом и дождем был перекрыт для движения отрезок трассы М-4, а не некоторых дорогах заработали мобильные пункты обогрева. Спасатели постоянно патрулируют дороги.

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