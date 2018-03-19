Новый эпизод появился в деле экс-директора «Саратовгорэлектротранса»

Следователи в Саратове продолжают расследование уголовного дела по факту растраты и злоупотреблений полномочиями бывшего руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс». Проверяется информация о причастности бывшего руководителя муниципального предприятия Константина Касьянова к фиктивному трудоустройству своего сына и его друзей, созданию личных сдвоенных маршрутов и «черной кассы».

В деле появился новый эпизод: по данным оперативников, СГЭТ при Касьянове предоставлял на коммерческой основе фиктивные услуги технического осмотра для автопарка частных автоперевозчиков. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, 16 июня 2016 года весь городской электротранспорт Саратова остановился из-за отключения электричества за долги. Численность населения города превышает 800 тыс. человек. Спикер городской думы Олег Грищенко возложил ответственность за остановку электротранспорта на горадминистрацию и руководство «Саратовгорэлектротранса», которые не решили проблему с долгами предприятия. Тогда отключения за долги признали незаконными.