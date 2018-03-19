Прямой эфир

Новый эпизод появился в деле экс-директора «Саратовгорэлектротранса»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи в Саратове продолжают расследование уголовного дела по факту растраты и злоупотреблений полномочиями бывшего руководства МУПП «Саратовгорэлектротранс». Проверяется информация о причастности бывшего руководителя муниципального предприятия Константина Касьянова к фиктивному трудоустройству своего сына и его друзей, созданию личных сдвоенных маршрутов и «черной кассы».

В деле появился новый эпизод: по данным оперативников, СГЭТ при Касьянове предоставлял на коммерческой основе фиктивные услуги технического осмотра для автопарка частных автоперевозчиков. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Напомним, 16 июня 2016 года весь городской электротранспорт Саратова остановился из-за отключения электричества за долги. Численность населения города превышает 800 тыс. человек. Спикер городской думы Олег Грищенко возложил ответственность за остановку электротранспорта на горадминистрацию и руководство «Саратовгорэлектротранса», которые не решили проблему с долгами предприятия. Тогда отключения за долги признали незаконными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саратов и Энгельс соединят монорельсовой дорогой
Ограничение движения транспорта на ряде улиц введено в Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017