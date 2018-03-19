Прямой эфир

Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Курган–Тюмень

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Курган–Тюмень из-за установившейся на территории непогоды, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

Инцидент произошел сегодня, 19 марта, на 174-м км трассы Курган–Тюмень. Рейсовый автобус под управлением мужчины-водителя потерял управление над транспортным средством и врезался в столб, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на ТАСС.

Автобус оказался в кювете у дороги. По данным ГИБДД, водитель потерял управление над автомобилем из-за поднявшегося сильного ветра.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В салоне в момент происшествия находились два пассажира. Для того чтобы извлечь автобус из кювета, временно было ограничено движение на трассе. Пассажиры были доставлены в пункт назначения попутным транспортом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Пензе мать отсудила у водителя 144 тыс. рублей за смерть дочери в ДТП
Мужчина пострадал в аварии с двумя автомобилями в Оренбургской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017