Пассажирский автобус попал в аварию на трассе Курган–Тюмень из-за установившейся на территории непогоды, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по области.

Инцидент произошел сегодня, 19 марта, на 174-м км трассы Курган–Тюмень. Рейсовый автобус под управлением мужчины-водителя потерял управление над транспортным средством и врезался в столб, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на ТАСС.

Автобус оказался в кювете у дороги. По данным ГИБДД, водитель потерял управление над автомобилем из-за поднявшегося сильного ветра.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. В салоне в момент происшествия находились два пассажира. Для того чтобы извлечь автобус из кювета, временно было ограничено движение на трассе. Пассажиры были доставлены в пункт назначения попутным транспортом.