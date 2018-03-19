В Ялте прошел флешмоб в честь победы Путина на выборах

На набережной Ялты в понедельник, 19 марта, прошел флешмоб в честь победы действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, участники акции поздравили российского лидера с переизбранием, а также пригласили его поучаствовать в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Активисты выстроились в форме аббревиатуры ЯМЭФ. Затем более сотни молодых людей вынесли огромный флаг России, а после участники подняли таблички, которые сложились в единую картину-надпись «Путин. Крым. ЯМЭФ». В это время вокруг них находились уличные музыканты, танцоры и артисты с флагами 40 стран-участниц форума.

В финале участники флешмоба хором произнесли: «Владимир Владимирович, поздравляем! Добро пожаловать на Ялтинский форум!»

Организаторами мероприятия выступили фонд «Ялтинский международный экономический форум», а также крымские студенты. В нем приняли участие свыше тысячи человек.