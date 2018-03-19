Прямой эфир
Сюжет:

В Ялте прошел флешмоб в честь победы Путина на выборах

0
Фото: ЯМЭФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На набережной Ялты в понедельник, 19 марта, прошел флешмоб в честь победы действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем iz.ru, участники акции поздравили российского лидера с переизбранием, а также пригласили его поучаствовать в IV Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ).

Активисты выстроились в форме аббревиатуры ЯМЭФ. Затем более сотни молодых людей вынесли огромный флаг России, а после участники подняли таблички, которые сложились в единую картину-надпись «Путин. Крым. ЯМЭФ». В это время вокруг них находились уличные музыканты, танцоры и артисты с флагами 40 стран-участниц форума.

В финале участники флешмоба хором произнесли: «Владимир Владимирович, поздравляем! Добро пожаловать на Ялтинский форум!»

Организаторами мероприятия выступили фонд «Ялтинский международный экономический форум», а также крымские студенты. В нем приняли участие свыше тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сурайкин и Грудинин поздравили Путина с победой на выборах
Макрон пожелал Путину успеха во всесторонней модернизации РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017