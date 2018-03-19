Возбуждено дело по факту смерти инвалида возле пансионата в Хакасии

В Хакасии расследуется уголовное дело о халатности сотрудников Абаканского пансионата ветеранов. Подозреваемые выгнали на улицу жившего там более 10 лет инвалида второй группы.

30 июня мужчину отчислили из пансионата в связи с «убытием по месту жительства». Позаботиться о себе мужчина не мог, его родственникам представители соцучреждения сообщать ничего не стали. Средств к существованию у инвалида не было, он жил, по данным следствия, на «открытой местности пансионата». Через две недели инвалид умер возле дверей учреждения от сердечного приступа, передает Сибирское агентство новостей.

Напомним, в Томской области сотрудницу дома-интерната подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка-инвалида. По данным следствия, санитарка Тунгусовского учреждения, действуя небрежно, бросила воспитанника на кровать. В результате он получил перелом бедра.