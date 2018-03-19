Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Курс доллара США в понедельник после открытия торгов на Московской бирже поднялся выше 58 рублей впервые с 12 февраля. Об этом сообщает RT.

Курс американской валюты в понедельник, 19 марта, составил 58,01 рубля, однако после 14:53 снизился до 57,95 рубля, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро к этому времени достиг 71,14 рубля, поднявшись на 49,25 копейки.

Как отмечает «Интерфакс», цена майских фьючерсов на нефть Brent к 14:53 мск опустилась на 0,18% — до $66,09 за баррель, на нефть марки WTI — снизилась к этому времени на 0,34% — до $62,2 за баррель.

Ранее портал iz.ru сообщал, что Сбербанк понизил прогноз по курсу доллара на 2020 год.