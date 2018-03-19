Прямой эфир

Глава московского СК объявил о создании единого следственного органа

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России создадут единый следственный орган, который объединит полномочия МВД, ФСБ и СК по расследованию уголовных дел. Об этом рассказал руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов.

«Я в этом полностью уверен. Сейчас происходит ситуация как в басне «Лебедь, рак и щука», когда разные ведомства занимаются следствием и мешают друг другу. Работа по его созданию уже идет», — приводит его слова агентство РАПСИ.

19 марта Дрыманов проходил допрос в качестве свидетеля в Мосгорсуде по уголовному делу экс-главы УСБ СКР Михаила Максименко о взятке в особо крупном размере. По версии следователей, Максименко и его подельник получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашoва (известен как Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец) и Эдуарда Романова. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД РФ заявили о передаче материалов по нарушениям на выборах в СК
Задержанные под Калугой сторонники ИГ признались в подготовке терактов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017