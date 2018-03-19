Глава московского СК объявил о создании единого следственного органа

В России создадут единый следственный орган, который объединит полномочия МВД, ФСБ и СК по расследованию уголовных дел. Об этом рассказал руководитель московского главка СКР Александр Дрыманов.

«Я в этом полностью уверен. Сейчас происходит ситуация как в басне «Лебедь, рак и щука», когда разные ведомства занимаются следствием и мешают друг другу. Работа по его созданию уже идет», — приводит его слова агентство РАПСИ.

19 марта Дрыманов проходил допрос в качестве свидетеля в Мосгорсуде по уголовному делу экс-главы УСБ СКР Михаила Максименко о взятке в особо крупном размере. По версии следователей, Максименко и его подельник получили $500 тыс. за освобождение из-под стражи подручных криминального авторитета Захария Калашoва (известен как Шакро Молодой) — Андрея Кочуйкова (прозвище Итальянец) и Эдуарда Романова.