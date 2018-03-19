Все возможные ресурсы задействовали для уборки улиц и дорог Самары

Городские службы благоустройства задействовали все ресурсы для быстрой и эффективной уборки улиц и дорог Самары это ночью. Последствия снегопада устраняли 358 единиц специальной техники.

Этой ночью, 19 марта, на улицы города вышла дополнительная техника для ликвидации последствий сильного снегопада, обрушившегося на город. В общей сложности работы вели 358 единицы техники, из них 150 самосвалов, 50 комбинированных машин, 44 машины на базе МТЗ-80 и другие, сообщает НИА «Самара».

Помимо техники для расчистки улиц были привлечены 150 дорожных рабочих, которые расчищали дороги вручную. За прошедшие сутки с улиц города было вывезено порядка 5543,2 т снега.

Как отметил заместитель руководителя управления благоустройства департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев, для этого времени года и географического расположения Самары количество выпавшего снега является аномальным.