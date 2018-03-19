Более 50 машин встали на трассе под Воронежем из-за снегопада

Обильный снегопад привел к образованию серьезных заторов на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. В районе хутора Дядин в пробке застряли более 50 автомашин.

По информации РЕН ТВ, на данный момент в пробке находятся около 50 легковых автомобилей, а также четыре грузовика. Сообщается, что с дорогой для автомобилистов будет развернут мобильный пункт обогрева.

Ранее сообщалось, что спасатели доставили продукты пожилым жителям поселка Покровское в Татарстане, пенсионеры не могли самостоятельно сходить в магазин из-за снегопада. Дороги в населенном пункте замело снегом за минувшие выходные.